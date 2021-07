Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Zeit zwischen Samstag, 10. Juli 2021, 23.00 Uhr, und Sonntag, 11. Juli 2021, 11.30 Uhr, kippten bislang unbekannte Täter in der Straße Zur Schemder Bergmark die "Fett-Tonne" des Steinfelder Freibades auf die Fahrbahn. Hierdurch entstand eine ca. 100 Meter lange und sich über die gesamte Breite der Fahrbahn erstreckende Verschmutzung, welche durch eine Spezialfirma gereinigt werden musste. Der hierdurch entstandene Schaden beträgt 7500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Steinfeld unter der Telefonnummer (05492) 960660 entgegen.

Vechta - Ladendiebstahl

Am Dienstag, dem 13. Juli 2021, kam es gegen 12.55 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Bremer Straße zu einem Ladendiebstahl: Eine bislang unbekannte Täterin legte mehrere Artikel in einen von ihr mitgeführten Kinderwagen. Als sie den Ausgang passierte, löste die elektronische Diebstahlssicherung aus. Die Täterin händigte das Diebesgut einer Mitarbeiterin aus und entfernte sich vom Tatort. Die Beschuldigte war zum Tatzeitpunkt in Begleitung einer weiteren weiblichen Person mit Kinderwagen. Die beiden Frauen wurden wie folgt beschrieben: Täterin:

- weiblich, - ca. 1,55 m groß, - ca. 20-25 Jahre alt, - blonde, schulterlange Haare, - graue Sporthose, - schwarze Kapuzenjacke, - schwarzer Rucksack.

Begleitung

- weiblich, - ca. 1,55 m groß, - ca. 20-25 Jahre alt, - dunkelblonde Haare, zu einem "Dutt" gebunden, - schwarzes Oberteil.

Beide Personen sollen Deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Vechtaer Beamten verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

Am Dienstag, 13. Juli 2021,kam es in der Zeit zwischen 13.40 und 14.30 Uhr in der Gertrudenstraße zum Diebstahl eines Versicherungsgkennzeichens. Ein 16-Jähriger aus Lohne stellte seinen Roller am genannten Ort ab, um einen Zahnarzttermin wahrzunehmen. Als er nach dem Termin den Roller wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass unbekannte Täter zwischenzeitlich das Versicherungskennzeichen von seinem Roller abgeschraubt und entwendet hatten. Das entwendete Kennzeichen lautet: PWF-383 (blau). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, 13. Juli 2021, in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 23.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter im Hopfengarten das hintere Kennzeichen eines blauen Renault Megane einer 39-jährigen Frau aus Alfhausen. Das entwendete Kennzeichen lautet: VEC-FB 175. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an PKW in insgesamt drei Fällen

In der Zeit zwischen Montag, 12. Juli 2021, 23.00 Uhr, und Dienstag, 13. Juli 2021, 12.00 Uhr, kam es in der Straße Am Schützenplatz zu Sachbeschädigungen an insgesamt drei PKW, welche zum Tatzeitpunkt auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 7 abgestellt waren: Bislang unbekannter Täter beschädigten den hinteren Reifen der Beifahrerseite eines schwarzen Pkw VW Polo einer 18-Jährigen aus Vechta, zwei Reifen (Beifahrerseite) eines schwarzen Ford Fiesta einer 48-Jährigen aus Rheine sowie zwei Reifen der Beifahrerseite eines grauen PKW VW Passat eines 22-Jährigen aus Vechta. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beträgt 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der (04441) 9430 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, dem 13. Juli 2021, kam es gegen 13.45 Uhr auf der Lohner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein zunächst unbekannter Fahrer eines Mähdreschers befuhr die Landstraße L846. Auf Höhe des dortigen stationären Blitzers geriet er nach links in den Gegenverkehr und touchierte hierdurch den Außenspiegel vom Pkw einer 33-jährigen PKW-Fahrerin aus Lohne. Die 33-Jährige erschreckte sich und fuhr nach rechts gegen eine Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt zunächst ohne einen Personalienaustausch fort. Er konnte im weiteren zeitlichen Verlauf ermittelt werden. Es handelt sich bei ihm um einen 67-Jährigen aus Lohne. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 13. Juli 2021, kam es um 18.40 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 16-Jährige aus Vechta befuhr mit einem Krad hinter dem PKW-Anhänger-Gespann eines 49-Jährigen aus Vechta die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Vechta. Als der 49-Jährige in Höhe der Hausnummer 44 verkehrsbedingt abbremsen musste, nahm die 16-Jährige dieses zu spät wahr und fuhr hinten auf den PKW des 49-Jährigen hinten auf. Hierdurch entstand Sachschaden am Anhänger des Lohners, sowie auch am Krad der Jugendlichen. Die 16-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 500 Euro.

