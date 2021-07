Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall beim Abbiegen in eine Hofeinfahrt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem BMW am Samstag, 03.07.2021, gegen 16.55 Uhr, die Rainstraße in Richtung Krankenhaus. Er wollte nach rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen und fuhr wohl teilweise auf die Gegenfahrbahn um besser ausholen zu können. Ein hinter dem BMW fahrender Fiat wollte in diesem Moment rechts an dem BMW vorbeifahren und dabei kam es zur Kollision. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro. Aufgrund abweichender Schilderungen der Beteiligten sucht das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell