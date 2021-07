Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Nissan beschädigt

Lingen (ots)

Am 5. Juli kam es gegen 9.30 Uhr in der Meppener Straße in zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines roten Nissan beabsichtigte von einer dortigen Grundstückseinfahrt auf die Meppener Straße aufzufahren. Als sie aufgrund des kreuzenden Verkehrs wartete, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer während des Rangierens in einer Parklücke mit seinem weißen BMW gegen das Auto der Frau. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

