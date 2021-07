Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Meppen (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße Am Emsufer in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 57-jährige Fahrer eines Motorrads sowie seine 53-jährige Mitfahrerin waren gegen 17 Uhr in Richtung Groß Hesepe unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes stürzten die beiden mit dem Fahrzeug. Der Mann wurde mit schweren und Frau mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

