Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

WaldfischbachWaldfischbach (ots)

Eine 24jährige Frau aus Waldfischbach war am Montag, um 18:00 Uhr, mit ihrem einjährigen Kind in der Welschstraße, in Höhe "Brillen Lösch"/"VR-Bank", zu Fuß unterwegs. Ein Mann sei dann aus Richtung Schloßstraße auf sie zu gekommen. Praktisch im Vorbeigehen sei sie von dem Mann plötzlich und kurz angegangen worden. Sofort sei der Mann wieder in Richtung Schloßstraße geflüchtet. Sie und das Kind trugen leichte Verletzungen davon. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: Circa 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, schlank, schwarz gekleidet, schwarzer Mundschutz, schwarze Strickmütze. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

