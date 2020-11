Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung und Diebstahl an Pkw

Thaleischweiler-FröschenThaleischweiler-Fröschen (ots)

Am 26.11.2020 wurde zur Schulzeit auf dem oberen Parkplatz der IGS Thaleischweiler-Fröschen ein dort geparkter Pkw durch mehrere Fußtritte beschädigt, weiterhin wurde die Antenne des Fahrzeugs entwendet. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600EUR. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333/9270. |piwfb

