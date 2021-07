Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Katalysator gestohlen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator von einem Opel. Das Auto war zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Straße Herrenkamp in Lingen abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

