Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Öl und Benzin aus Sportboot ausgetreten

Haren (ots)

Am Mittwochvormittag ist es im Yachthafen des Altarms der Ems im Ortsteil Raken zu einem Einsatz der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr gekommen. Nachdem am Dienstag ein Sportboot aufgrund eines Defektes teilweise über eine Slipanlage aus dem Wasser gezogen werden musste, versank das Heck über Nacht im Wasser. Aus dem defekten Motorblock drangen Betriebsstoffe aus und verteilten sich auf der Wasseroberfläche. Die Feuerwehr Haren setzte am Mittwoch eine Ölsperre und verhinderte damit ein weiteres Ausbreiten der Gefahrstoffe. Wie es zu dem Schadensfall kommen konnte, ist bislang nicht abschließend geklärt. Die Wasserschutzpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

