POL-EL: Salzbergen - Neun Fahrzeuge aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch wurden an der Lindenstraße, der Bahnhofstraße sowie am Kirchplatz insgesamt neun Autos und Transporter aufgebrochen. Die Täter zerstörten jeweils eine Seitenscheibe und durchsuchten die Fahrzeug nach Wertsachen. Es wurde jedoch nur geringwertiges Diebesgut erlangt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/948550 in Verbindung zu setzen.

