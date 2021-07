Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Brand an der Kichhofstraße

Schapen (ots)

Am Dienstag geriet aus bisher ungeklärter Ursache gegen 18.30 Uhr ein Holzunterstand an der Kirchhofstraße in Schapen in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Durch das Feuer wurde der Unterstand und die darin gelagerten landwirtschaftlichen Maschinen nahezu vollständig zerstört. Die Feuerwehren aus Schapen und Spelle waren mit sechs Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

