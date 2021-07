Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Metallschrott in Brand geraten

Meppen (ots)

Am Dienstag gegen 16 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Essener Straße in Meppen alarmiert. Auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens entzündete sich bei Räumarbeiten aus bislang ungeklärter Ursache der dort gelagerte Metallschrott. Durch die starke Rauchentwicklung kam es auf der angrenzende B 70 zu Sichtbehinderungen, woraufhin die Straße für mehrere Stunden voll gesperrt wurde. Die Feuerwehren aus Meppen, Haren, Holte, Nordhorn sowie die Bundeswehrfeuerwehr der WTD91 waren mit über 100 Einsatzkräften bis in die Nacht hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell