POL-RZ: Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen - Zeugen gesucht

12.06.2021 - Geesthacht

Am Samstag, den 12.06.2021, gegen 23.50 Uhr, kam es auf dem Grillplatz in der Werftstraße in Geesthacht zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen habe sich eine Gruppe von 6-10 Jugendlichen auf dem Grillplatz aufgehalten und dort "gechillt". Gegen 23.30 Uhr sei dann eine weitere Gruppe dort erschienen. Aus dieser zweiten Gruppe heraus sollen ca. 5-8 Jugendliche die Mitglieder der ersten Gruppe aggressiv provoziert haben, mit der Folge, dass es zu mehreren Körperverletzungen gekommen ist. Der genaue Tatablauf ist derzeit noch unklar.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nun Zeugen für den Vorfall. Wer kann Hinweise zur Identität der Beteiligten Jugendlichen, insbesondere der zweiten Gruppe geben? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152 / 8003-0.

