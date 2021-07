Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Kupferbleche gestohlen

Itterbeck (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag und Dienstag gewaltsam Zugang zu dem Gelände des Wasser- und Abwasser-Zweckverbandes Niedergrafschaft an der Wilsumer Straße in Itterbeck. Sie entwendeten etwa 14 Meter Kupferbleche. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell