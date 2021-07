Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Motorradfahrer leicht verletzt

Papenburg (ots)

Am Dienstag kam es auf der Straße Am Stadtpark in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war auf seinem Motorrad gegen 11.45 Uhr in Richtung Deverweg unterwegs. Weil ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Mercedes aus der Straße Am Ems-Center nur knapp vor dem Fahrstreifen des Motorradfahrers zum Stillstand kam, bremste dieser stark ab und kam zu Fall. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Beteiligten unterhielten sich anschließend, versäumten es aber die Personalien auszutauschen. Kurz darauf setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt unerlaubt fort. Der Autofahrer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell