Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Schule mit Graffiti beschmiert

Lathen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Lathen auf dem Schulgelände der Erna-de-Vries-Schule zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschmierten Türen und Gebäudeteile mit schwarzer Farbe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lathen unter der Rufnummer 05933/92457-0 in Verbindung zu setzen.

