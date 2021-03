Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Kirchhörde - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0291

Drei Jugendliche sind am Samstagabend (13. März) von einer etwa sechsköpfigen Gruppe in der Olpketalstraße angegriffen worden. Die unbekannten Täter nutzten offenbar Baseballschläger und schlugen damit auf die drei Dortmunder ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge standen die drei jungen Männer im Alter von 17, 17 und 18 Jahren gegen 22.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Olpketalstraße nahe der Dahmsfeldstraße. Wenig später erschienen sechs dunkel gekleidete Personen aus einer Nebenstraße der Olpketalstraße. Sie gingen direkt auf die drei Dortmunder zu und sprachen sie unter einem Vorwand an. Nach kurzer Zeit griff die Gruppe mindestens zu zwei Baseballschlägern. Hiermit schlugen sie auf die Jugendlichen ein.

Zwei der drei Dortmunder flüchteten auf die Straße und riefen einen Zeugen um Hilfe. Gemeinsam benachrichtigen sie die Polizei. Der dritte Jugendliche (17) wurde durch die Schläge verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die sechsköpfige Gruppe entfernte sich zu Fuß in Richtung Olpketalgrundschule. Zeugenaussagen zufolge waren sie im Alter zwischen 17 und 19 Jahren und dunkel gekleidet. Alle trugen zur Tatzeit schwarze Masken. Ein mit einem Baseballschläger bewaffneter Täter hatte zudem eine dickliche Statur und sprach fließend Deutsch.

Können Sie Hinweise zur Tat und/oder den flüchtigen Verdächtigen geben? Melden Sie sich bitte in der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

