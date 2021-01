Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Sachbeschädigung an Rathaus

Freren (ots)

Freren - Sachbeschädigung an Rathaus Am Sonntagnachmittag ist es zwischen 16.00 - 17.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung am Rathaus in der Straße Markt gekommen. Bislang unbekannte Täter rissen mehrere Zierpflanzen aus den dortigen Grünanlagen und warfen diese gegen die Rathausfenster. Es entstand ein Schaden von rund 150,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)949620 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell