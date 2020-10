Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Kempen: Riegel vor! Einbruchschutz - Gruppenberatung - Infostand - Telefon- und Onlineberatung

Viersen/Kempen (ots)

Der Herbst ist da, und im Schutz der frühen Dämmerung und Dunkelheit haben Einbrecher leichteres Spiel. In den ersten beiden Wochen des Oktobers wurden der Polizei in diesem Jahr etwa 15 Wohnungseinbrüche angezeigt, im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum über 20 Einbrüche. Jetzt ist es an der Zeit, die Sicherheit von Haus und Wohnung zu überprüfen und zu verbessern. Die technischen Berater der Kriminalprävention beraten Sie gerne rund um das Thema Einbruchschutz. Spezielle Angebote gibt es am 23. und am 25. Oktober: Am Freitag, 23. Oktober, laden wie Sie zu einer Gruppenberatung in die Räume der Kriminalprävention, Mühlenberg 7 in 41751 Viersen-Dülken ein. Diese findet statt von 16 bis ca. 18 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist über die Rufnummer 02162 377-3137 oder -3134 erforderlich. Am Sonntag, 25. Oktober, stehen die Berater zu persönlichen Gesprächen auf dem Buttermarkt in Kempen zur Verfügung. Zwischen 13 und 16 Uhr gibt es am Stand der Kriminalprävention viele Informationen zu unterschiedlichen Präventionsthemen. Für alle, die nicht den Weg nach Kempen machen können, bietet unser Berater Thorsten Janssen am 25. Oktober eine telefonische Beratung zum Einbruchschutz in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr an. Die Servicenummer lautet: 02162/377- 3135. Welche Fragen gestellt werden und welche Tipps Thorsten Janssen gibt, können Sie zwischen 14 und 16 Uhr ebenfalls auf der Facebook-Seite der Polizei Viersen mitverfolgen: https://www.facebook.com/polizei.nrw.vie Selbstverständlich können Sie dann auch online Ihre Fragen an unseren Experten richten. Wir freuen uns auf einen sachgerechten und konstruktiven Austausch. Weitere Informationen finden Sie schon jetzt unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer /wg (945)

