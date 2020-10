Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Informationsstand der Polizei- Vorsicht Taschendiebe: Augen auf und Tasche zu!

Viersen: (ots)

"Augen auf und Tasche zu" oder "Halten Sie Abstand zu fremden Menschen aber nicht von ihren Wertsachen!" So oder ähnlich versuchen wir die Menschen immer wieder vor Taschendieben zu warnen und ihnen Hinweise zu geben, wie sie diese ärgerlichen und meist auch mit teilweise erheblichen Kosten und Laufereien verbundenen Straftaten vermeiden können.

Dass das eigentlich gar nicht schwer ist, wenn man die beiden Slogans beherzigt, wollen wir auch noch einmal persönlich mit den Menschen besprechen und sie in Angesicht der besorgniserregend stetig steigenden Zahlen sensibilisieren.

Unsere kriminalpolizeilichen Beraterinnen und Berater werden dies am Mittwoch, 21. Oktober zwischen 10:00 und 13:00 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz Hauptstraße in Viersen an einem Informationsstand tun. Wir freuen uns auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher!/ah (942)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell