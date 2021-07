Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand auf Schulhof

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Immenweg in Nordhorn alarmiert. Gegen 19.30 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein am dortigen Schulgebäude zusammengekehrter Haufen aus Tannennadeln in Brand. Die Fassade des Gebäudes sowie ein Fenster wurden durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

