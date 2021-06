Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Bocholt (ots)

Beim Abbiegen ist eine Autofahrerin am Mittwoch in Bocholt mit einer Pedelecfahrerin kollidiert. Eine 30-jährige Bocholterin befuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Wagen die Straße Westend und wollte nach rechts in die Meckenemstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit der 71-Jährigen zusammen. Die Bocholterin hatte den Radweg an der für sie links liegenden Seite der Meckenemstraße in Richtung Dinxperloer Straße befahren. Sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell