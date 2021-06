Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auto-Aufbruch scheitert

Rhede (ots)

Vergeblich haben Unbekannte in Rhede versucht, in ein Auto einzubrechen. Zu der Tat kam es zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 15.00 Uhr, an der Straße Am Fildeken. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell