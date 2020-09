Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Kennzeichenpaares

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 24.09.2020 bis 25.09.2020 um 15:52 Uhr wurden in der Wilkstraße in Zweibrücken an einem VW-Transporter das vordere und hintere Kennzeichen mitsamt Halterungen vom Fahrzeug entfernt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de / Tel.: 06332/9760) sucht Zeugen des Diebstahls.| pizw

