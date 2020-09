Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hauenstein (ots)

Freitagabend, 26.09.2019 um 23:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Dahn auf der B10 bei Hauenstein eine 47-Jährige Fahrerin, welche zuvor durch ihre unsichere Fahrweise mit einem BMW-PKW auffiel. Der PKW fuhr auffällig langsam mit ca. 40 km/h und in Schlangenlinien vor der Funkstreife und wurde schließlich am Parkplatz Rinnthal kontrolliert. Während die Polizeibeamten aus dem Streifenwagen ausstiegen, wechselten die Fahrerin und der 45-Jährige Beifahrer die Plätze, so dass dieser den PKW auf dem Parkplatz einparkte. Als Grund hierfür gab er an, dass die Fahrerin noch nicht einparken könne. Bei der Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Zudem war sie nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen und gegen den Beifahrer, welcher auch Fahr-zeughalter ist, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |pidn

