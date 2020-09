Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholisierte Jugendliche

Heranwachsende fallen negativ auf

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Freitagabend kam es im Bereich der Talstraße / Uferstraße in Thaleischweiler zu Einsätzen der Polizei, weil angetrunkene Jugendliche / Heranwachsende ein Vereinsgelände verunreinigten und sich dort widerrechtlich aufhielten. Den Jugendlichen wurde durch die Vereinsverantwortliche ein längerfristiger Platzverweis für das Ver-einsgelände ausgesprochen, nachdem sie ihren Unrat entfernt hatten. Ein 18-jähriger Heranwachsender musste zusätzlich seinen Mofa-Schlüssel bei den Polizeibeamten abgeben. Da er deutlich alkoholisiert war, sollte so eine mögliche Trunkenheitsfahrt verhindert werden. Ebenfalls wurden sämtliche alkoholischen Getränke durch die Polizei vor Ort sichergestellt, da diese laut Angaben der Personen vor Ort "niemandem" gehören würden. /piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333-9270

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell