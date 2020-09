Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Handtasche

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 25.09.2020, gegen 15:55 Uhr stellte eine 87-jährige Frau aus Pirmasens ihre rosafarbene Handtasche an einer Bushaltestelle am Exerzierplatz in Pirmasens ab. Als sie die Handtasche für einen kurzen Moment aus den Augen ließ, wurde diese von unbekannten Tätern entwendet. In der Handtasche befanden sich neben diversen Gegenständen auch ihre Geldbörse, in welcher sich unter anderem ihre persönlichen Dokumente, ihre EC-Karte und 100 Euro Bargeld befanden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

