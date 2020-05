Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200521-4-pdnms Feuer im MFH, NMS

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 20.05.20 um 20.16 Uhr wurde ein Feuer in einem MFH in der Christianstraße gemeldet. Aus einem auf kipp stehenden Fenster im 2. OG drang bereits Rauch. Der Feuerwehr gelang es, eine Person aus der Wohnung zu retten. Sie kam mit Rauchvergiftung in das Krankenhaus. Alle anderen Bewohner des Hauses wurden ebenfalls evakuiert. Für die Dauer der Löscharbeiten wurden angrenzende Straßen gesperrt. Zur Schadenshöhe und zur Ursache kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

