POL-NMS: 200521-3-pdnms Feuer im Dachgeschoss

Breiholz/Kreis Rendsburg-Eckernförde

Breiholz/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 20.05.20 um 15.45 Uhr kam es in der Kirchenstraße zu einem Brand in einem EFH. Die Bewohnerin warf im Garten als sie ein Piepen hörte. Das Piepen kam von einem Rauchmelder. Dann sah sie, wie Qualm aus dem Obergeschoss drang. An den Löscharbeiten waren mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden beteiligt. Vermisst wird ein Jack Russell, der auf den Namen Barnie hört. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt, um die Brandursache klären zu können. Zur Schadenhöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

