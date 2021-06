Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer stoßen zusammen

Bocholt (ots)

Bei einer Kollision zweier Radfahrer haben beide Beteiligten am Mittwoch in Bocholt leichte Verletzungen erlitten. Ein 69-Jähriger fuhr gegen 08.30 Uhr vom Friedhofsgelände in Richtung der Straße In der Ziegelheide. Dort stieß der Bocholter mit einem 28-Jährigen zusammen: Der Bocholter war auf dem Radweg an der Straße In der Ziegelheide in Richtung Schäferweg unterwegs. Die beiden Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell