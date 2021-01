Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall bei unklarer Verkehrslage

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 16.01.2021, gegen 16:30 Uhr, kam es an der Einmündung Fröhnstraße/Kornstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Pirmasens befuhr hierbei mit seinem weißen 5er BMW die Kornstraße und wollte nach links in die Fröhnstraße einbiegen. An der Einmündung war er der Meinung, dass ein 33-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem Audi Q5 auf seine Vorfahrt verzichtet, da er die Geschwindigkeit verringerte und aufleuchtete. Als der 29-jährige schließlich in die Fröhnstraße einbog, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Beteiligten machten zum Unfall unterschiedliche Angaben, weshalb die Polizei Pirmasens nach Zeugen sucht. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

