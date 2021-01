Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alpaka tot aufgefunden

Horbach (ots)

Der Betreiber der Alpakafarm zeigt an, dass eines seiner Alpakas vom 12.01.2021 auf den 13.01.2021 getötet wurde. Da das Alpaka augenscheinlich keinem Raubtier zum Opfer gefallen ist, wird die Bevölkerung bei der Aufklärung des Vorfalles um Mithilfe gebeten. Wer hat am 12.01. oder 13.01. im Bereich der Horbacher Mühle und der angrenzenden Tiergehege/ Waldwege Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfisch-bach-Burgalben unter: 06333/9270. /piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

PI Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333-9270

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell