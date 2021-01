Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Überwachung des Durchfahrtverbotes

Hinterweidenthal, Wartbachstraße (ots)

Am Freitagmorgen zwischen 06:20 Uhr und 08:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Dahn eine Standkontrolle in der Wartbachstraße in Hinterweidenthal durch. Hierbei verstießen sieben Fahrzeugführer gegen das bestehende Durchfahrtsverbot. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die winterbedingte Verkehrssicherheit der Fahrzeuge gerichtet, wobei bei den kontrollierten Fahrzeugen keine Beanstandungen vorlagen. /pidn

