Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Trier (ots)

In der Aachener Straße haben Unbekannte am Donnerstag, 25. Juni, in der Zeit zwischen 18 und 23.30 Uhr vier Autos zerkratzt. Der oder die Täter beschädigten, vermutlich mit einem Nagel oder ähnlichem Gegenstand, jeweils die Motorhauben der Fahrzeuge.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter Telefon 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.

