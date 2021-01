Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 16.01.2021, gegen 12:05 Uhr, kam es im Parkhaus in der Wiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei rangierte ein 58-jähriger Pirmasenser sein Fahrzeug in der Art, dass er das Fahrzeug einer neben ihm wartenden 64-jährigen Frau aus Pirmasens beschädigte. Bei der anschließenden, polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme, konnten beim Beschuldigten 0,66 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt werden. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Schadenshöhe: 3000 Euro

