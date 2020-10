Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Festfahrung nach Ruderausfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

St. Sebastian (ots)

Am Samstag den 03.10.2020, gegen 14:00 Uhr, fuhr sich ein mit 1700 t beladenes Gütermotorschiff in Höhe St. Sebastian fest. Ursache hierfür war ein technischer Defekt an der Ruderlage. Unter Zuhilfenahme eines Containerschiffs konnte der Havarist gegen 18:30 Uhr freigeschleppt werden. Aufgrund des Schadens an der Ruderanlage wurde dem Fahrzeug ein Weiterfahrverbot ausgesprochen, welches am Vormittag des Folgetags nach erfolgter Reparatur durch eine Fachfirma aufgehoben werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

WSP-Station Koblenz

Emserstr. 21

56076 Koblenz

Telefon: 0261-972860



oder



Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Abteilung Wasserschutzpolizei-Pressestelle

Telefon: 06131-65 8042

E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell