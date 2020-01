Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B 211 mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, den 28. Januar 2020, gegen 07:30 Uhr auf der Popkenhöger Straße (B211) in Ovelgönne wurde eine Frau leicht verletzt.

Eine 58-jährige Rastederin, ein 71-jähriger Braker und eine 36-jährige Frau aus Ovelgönne befuhren mit ihren Pkw in genannter Reihenfolge die Popkenhöger Straße (B211) aus Richtung Brake kommend in Richtung Oldenburg. In Höhe der Unfallstelle mussten die ersten beiden Pkw verkehrsbedingt warten. Die 36-jährige Frau bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw des 71-jährigen Brakers auf, sodass dieser auf den Pkw der 58-jährigen Rastederin geschoben wurde. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eine der beteiligten Personen wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. Die B211 wurde für die Maßnahmen der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde in Richtung Oldenburg halbseitig gesperrt

