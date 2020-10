Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsbetriebsunfall - Person über Bord

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 03.10.2020, gegen 15:00 Uhr, fiel ein Besatzungsmitglied eines zu Tal fahrenden Gütermotorschiffes, in Ludwigshafen, bei Rhein-km 421, während Reinigungsarbeiten über Bord. Das mit einer Rettungsweste bekleidete Besatzungsmitglied konnte durch die DLRG, welcher sich zufällig vor Ort auf einer Ausbildungsfahrt befand, gerettet und an Land gebracht werden. Das Besatzungsmitglied war lediglich leicht unterkühlt, wurde jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

