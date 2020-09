Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gütermotorschiff läuft auf Grund

Sankt Goar (ots)

Am Montag, den 21.09.2020, gegen 10:50 Uhr, fuhr sich oberhalb der Ortslage des Ehrentaler Werthes (Rheinkilometer 559,600) ein zu Berg fahrendes, mit Kalksteinen beladenes Gütermotorschiff, ausserhalb der Fahrinne am linksrheinischen Ufer fest. Vermutlich kam es in Folge eines Defektes in der Steuerelektronik zu einem dadurch bedingten Ruderausfall. Da das Fahrzeug auf einer Länge von ca. 35 m Länge mit dem Vorschiff auf Grund lag, waren zwei Vorspannboote erforderlich, um den Havaristen wieder frei zu turnen. Im Anschluss wurde Gütermotorschiff zum Zielhafen in Wiesbaden geschleppt. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

