Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Radfahrerin zusammengestoßen

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin hat am Mittwoch in Bocholt-Suderwick bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Ein 33-jähriger Autofahrer wollte gegen 13.00 Uhr im Außenbereich vom Hahnenpatt nach links in den Elf-Apostel-Weg abbiegen. Dabei stieß der Bocholter mit der entgegenkommenden 60-Jährigen zusammen: Die Frau aus Aalten (NL) hatte den Hahnenpatt befahren und wollte nach rechts in den Elf-Apostel-Weg abbiegen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

