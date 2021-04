Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Schnell gelöscht

Lahr (ots)

Nachdem am Dienstagvormittag gegen 11:40 Uhr über den Notruf ein Brand auf dem Gelände einer Firma in der Dr. Georg-Schaeffler-Straße gemeldet wurde, waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein Feuer in einem Serverraum der Auslöser für den Alarm gewesen. Der Brand konnte durch die Wehrleute schnell gelöscht werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es kurzzeitig zu einem Rückstau bis hin zum Autobahnzubringer, welcher sich gegen 12:30 Uhr allerdings wieder aufgelöst hat.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell