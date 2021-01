Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/RS - Einbruchsmeldung

WuppertalWuppertal (ots)

Seit gestern (04.01.2021), rückte die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen zu insgesamt sieben Einbrüchen aus.

Wuppertal: Zwischen dem 29.12.2020 und dem 04.01.2021 drangen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Herzogstraße ein. Hier hebelten sie die Tür einer Gaststätte auf und entwendeten Werkzeug. Über den Balkon brach gestern, 04.01.2021, gegen 20:30 Uhr, ein Täter in eine Wohnung an der Schenkstraße ein. Dort traf er auf die 91-jährige Bewohnerin. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen und entwendete nach ersten Erkenntnissen einen Personalausweis und eine leere Geldbörse. Der Täter war "mittleren Alters" und mit einer dunklen Kappe sowie einer schwarzen Jacke bekleidet.

Remscheid: In ein Bürogebäude an der Scharffstraße stiegen im Zeitraum zwischen dem 30.12.2020 und dem 04.01.2021 Einbrecher ein. Gewaltsam schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten auf diesem Weg in das Objekt. Auf der Suche nach Wertgegenständen brachen sie im Inneren mehrere Zwischentüren auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entkamen die Täter ohne Beute. Aus einem Schulgebäude entwendeten Unbekannte zwischen dem 28.12.2020 und dem 04.01.2021 Geld und Schlüssel, nachdem sie zuvor durch ein aufgehebeltes Fenster ins Objekt gelangt waren. Die Einbrecher hebelten sämtliche Büro- und Zwischentüren auf und öffneten gewaltsam einen Tresor. Mehrere unbekannte Täter brachen in der Nacht des 03.01.2021, zwischen 00:05 Uhr und 00:45 Uhr in ein Hotel an der Schüttendelle ein. Sie hebelten ein Fester auf und gelangten auf diesem Weg in das Objekt. Anschließend durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen und entwendeten neben Küchengeräten auch Unterhaltungselektronik. Anschließend entkamen sie unerkannt.

Solingen: Aus einem Probenraum an der Broßhauser Straße stahlen Straftäter zwischen dem 13.12.2020 und dem 04.01.2021 Musikinstrumente und weiteres Musikequipment. Die Eindringlinge hatten sich zuvor Zutritt durch eine gewaltsam geöffnete Tür verschafft.

Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass die Polizei gestern (04.01.2021, 16:15 Uhr) zwei Einbrecher "auf frischer Tat" bei einem Einbruch in der Friedrich-Ebert-Straße festnehmen konnte. Einer der Täter drang durch eine eingeschlagene Balkontür in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses ein. Zusammen mit seinem Komplizen durchsuchte er die Wohnung nach Wertgegenständen und stellte sich einen Fernseher zum Abtransport bereit. Zudem hatten die Einbrecher bereits Schmuck, Elektronikgegenstände und ein Modellauto an sich genommen. Durch den Lärm aufmerksam gewordenen Nachbarn alarmierten die Polizei. Diese konnten bei Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit eine männliche Person im Hausflur antreffen, die aus der besagten Wohnung kam. Beim Erblicken der Beamten zog sie sich in die Wohnung zurück und versteckte sich in einem Schrank. Hier konnte auch der zweite Tatverdächtige festgenommen werden. Die beiden hinreichend polizeilich bekannten Solinger im Alter von 28 und 32 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal werden Beide am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Eine Entscheidung diesbezüglich steht noch aus.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (weit)

