Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Eingebrochen

Bühl (ots)

Nachdem sich ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam an der Tür eines Imbisses in der Hurststraße zu schaffen machte, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Bühl. Der ungebetene Besucher gelangte durch seine rabiate Vorgehensweise zwar in das Innere des Kiosks, nach derzeitigem Sachstand machte er dort jedoch nicht viel Beute. Dafür hinterließ er einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

