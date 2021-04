Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bedroht

Kehl (ots)

Das ungenierte Verhalten eines 39 Jahre alten Mannes am Montagabend in der Boschstraße hat strafrechtliche Konsequenzen. Wie den Beamten des Polizeireviers Kehl kurz vor 21 Uhr gemeldet wurde, soll der Enddreißiger mit einer 34-jährigen Frau in Streit geraten sein, wobei der Mann immer aggressiver wurde. Letztlich habe er die um Schlichtung bemühte 34-Jährige verbal und durch Vorzeigen eines Messers bedroht. Die Beamten haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

/ya

