POL-OG: Lahr, Sulz - Container aufgebrochen, Polizei bittet um Hinweise

Lahr, Sulz (ots)

Nachdem zwischen Donnerstag, 15. April und Montag, 19. April, in der Reckenmattenstraße ein Lagercontainer aufgebrochen wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Der bislang unbekannte Einbrecher drang nach bisherigen Erkenntnissen mittels erheblichem Kraftaufwand in den Container ein und durchwühlte diesen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzen.

