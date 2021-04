Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Gefährliche Körperverletzung

Gernsbach (ots)

Nachdem ein Streit zwischen Nachbarn am Montagabend eskalierte, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Gaggenau. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 19.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Gernsbach zu Streitigkeiten zwischen einem 41-Jährigen und einer 45 Jahre alten Frau gekommen sein. Laut Angaben der Mittvierzigerin habe der Mann im Zuge des Disputs ein Pfefferspray gegen sie eingesetzt und sie dadurch verletzt. Die Frau musste später durch herbeigerufene Helfer des Rettungsdienstes versorgt werden. Die Polizei geht nun der Ursache des Vorfalls auf den Grund.

