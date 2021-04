Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Technischer Defekt

Ettenheim (ots)

Ein technischer Defekt an einer Neonlampe soll nach ersten Erkenntnissen am Montagnachmittag zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Friedrichstraße geführt haben. Aufmerksame Zeugen wurden kurz nach 17 Uhr auf einen seltsamen Geruch aufmerksam, entdeckten das Malheur und löschten es kurzerhand schnell ab. Zu einem nennenswerten Schaden kam es glücklicherweise nicht.

/ya

