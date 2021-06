POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Pkw und einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 31.05.2021 gegen 20:25 Uhr ereignete sich auf einer Kreuzung in der Ortschaft Udars ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der 26-jährige deutsche Fahrzeugführer einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine befuhr den Kreuzungsbereich und übersah dabei die von rechts kommende bevorrechtigte 55-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Hyundai. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR. Die Fahrzeugführerin des Pkw erlitt durch den Zusammenstoß eine leichte Kopfverletzung und wurde vor Ort medizinisch durch Rettungskräfte versorgt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung wurde eingeleitet.

