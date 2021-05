Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligter Skoda-Fahrerin

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Am 30.05.2021 um 21:26 Uhr wurde die Einsatzleitstelle vom Polizeipräsidium Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall auf der L 32 zwischen Hammer a.d. Uecker und der B109 informiert. Ein PKW war dort von der Fahrbahn abgekommen und schließlich gegen einen Waldbaum gefahren. Sofort wurden zwei Funkwagen vom Polizeirevier Ueckermünde zum Unfallort entsandt. Als die eingesetzten Polizisten dort ankamen, stellte sich heraus, dass die 22-jährige deutsche Fahrzeugführerin von der B 109 kommend in Richtung Hammer a.d. Uecker unterwegs war, als plötzlich ein Reh von rechts aus dem Wald kam und auf die Straße sprang. Anstatt zu bremsen, wich die Skoda-Fahrerin dem Reh aus. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, durchfuhr die linke Nebenanlage der Straße und kam schließlich an einem Waldbaum zum Stehen. Das Reh flüchtete unverletzt. Die verunfallte Verkehrsteilnehmerin wurde leicht verletzt und durch den vor Ort gerufenen RTW mit in das AMEOS-Klinikum Ueckermünde zu weiteren medizinischen Untersuchungen genommen. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

