Polizei Bielefeld

POL-BI: Schülerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

BielefeldBielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt -

Auf dem Schulweg erlitt eine Schülerin am Montagmorgen, 30.11.2020, an der Stapenhorststraße/ Melanchthonstraße bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen.

Ein 46-jähriger Bielefelder befuhr gegen 07:40 Uhr mit seinem Mercedes die Stapenhorststraße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. An der Einmündung zur Melanchthonstraße bogen PKW vor ihm ab, so dass er sein Fahrzeug abbremste. Als er seine Fahrt fortsetzte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 11-jährigen Fahrradfahrerin. Die Bielefelderin befuhr mit dem Rad auf dem Weg zur Schule die Fußgängerfurt der Ampel an der Stapenhorststraße in Richtung Melanchthonstraße. Sie stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Schülerin in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2100 Euro.

