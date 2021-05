Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines leerstehenden reetgedeckten Wohnhauses in Riems

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 30.05.2021, gegen 00:10 Uhr, kam es zu einem Brand eines leerstehenden, reetgedeckten Wohnhauses in der Ortschaft Riems, Bukowberg 12. Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Greifswald, der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald und der Freiwilligen Feuerwehr Mesekenhagen, brannte bereits das gesamte Reetdach. Die Feuerwehren sind mit 45 Kameraden im Einsatz und löschen das Brandobjekt. Die Löscharbeiten werden noch bis in den Vormittag hinein andauern. Personen wurden nicht verletzt. Der vor Ort anwesende Eigentümer bezifferte den Schaden auf ca. 400.000 Euro. Die Brandursache ist zum Zeitpunkt nicht bekannt. Ein Brandursachenermittler wird nach derzeitigem Kenntnisstand zum Einsatz kommen. Das Kriminalkommisariat Anklam hat die Ermittlung aufgenommen.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226 E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell